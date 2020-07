Voici un ouvrage qui incitera au rêve. À rêver les yeux grands ouverts…

Sous la guidance de Michael Webb, spécialiste de l’architecture et du design sans frontières, nous y sommes invités à un étonnant voyage au coeur de l’invention architecturale pour y découvrir une quarantaine de réalisations sur les cinq continents, oeuvres des plus grands architectes de notre temps.



« Oeuvres » ? Le mot est assurément trop faible, trop mesquin, tant sont imposantes et hors-normes les maisons choisies par l’auteur. Autant le reconnaître d’entrée de jeu : ces somptueuses demeures ne correspondent pas à l’habitat de Monsieur Tout-le-monde, notamment pour les choix architecturaux qui ont présidé à leur conception, mais également pour leurs volumes et, à n’en pas douter, pour leur coût.

Nous voici donc embarqués dans la spirale de l’imagination, de l’innovation et de la créativité, autant de talents que se sont appropriés les agences et architectes concernés et qui, parfois, n’ont pas été reconnus à leur juste valeur par un certain establishment normatif peu enclin à donner toutes leurs chances aux laboratoires de concepts constructifs.

Quoi qu’il en soit de ce satisfecit avoué ou non, les maisons répertoriées dans le présent ouvrage, véritable livre d’art , méritent un regard que l’on qualifiera, au choix, d’admiratif ou, pour le moins, d’attentif, tant elles témoignent, chacune de manière singulière, d’une authentique démarche inventive. Inspiratrices d’une atmosphère poétique ou intimiste, résultantes de formes expressives, d’espaces épurés ou de jeux de volumes, très souvent en osmose directe avec la nature, elles illustrent un certain nouvel art de construire et de vivre, intégrant les dimensions familiale, sociale, esthétique et culturelle de l’habitat au quotidien.



À la consultation de cet ouvrage admirablement structuré (bravo pour la maquette !) et abondamment illustré, chacun pourra choisir la maison de ses rêves et préférer tel ou tel projet constructif, compte tenu de critères esthétiques et techniques latents ou clairement exprimés. Le choix risque toutefois d’être difficile tant est riche et varié ce festival d’architecture placé sous le signe de l’excellence, évocateur d’un univers baudelairien où « tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté ».

« Art et invention – Maisons contemporaines« , de Michael Webb, éditions du Chêne, 2006, 320 pages