Installer un stop-douche

Selon notre Plombier en rénovation, c’est un système très simple qui vous permet de stopper l’arriver d’eau dans votre douche simplement en appuyant sur un bouton, le temps de vous savonner, et qui permet de retrouver immédiatement après la même température d’eau ! Plus d’excuses pour ne plus couper l’eau

Et évidemment privilégiez les transports en communs, ou même mieux votre vélo ou vos baskets !

Il faut savoir qu’une voiture consomme le double de carburant lorsque elle est froide, c’est à dire pendant 2 bon kilomètres, et qu’il faut en moyenne 8mn pour se garer…Faites le calcul et si vous le pouvez, partez à vélo ou à pied ! Cela vous fera faire des économies non négligeables en plus de vous maintenir en forme et de faire un geste pour l’environnement…que demander de mieux ? voir l’omnivore world tour …

Investir dans des multiprises avec interrupteur

Peu de gens le savent mais la plupart des appareils électrique consomme de l’énergie même quand ils sont en veille…

Prenez donc l’habitude de brancher vos appareils comme la TV, la chaine hi-fi, le lecteur DVD, la console de jeux et j’en passe, sur une multiprise avec interrupteur ! Ainsi quand vous allez vous coucher ou que vous sortez de la pièce, coupez tout les appareils grâce à un seul bouton, ce qui leur évitera de consommer inutilement de l’énergie.