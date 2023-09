Vous manquez de place pour ranger vos vêtements et vos chaussures ? Pourquoi ne pas fabriquer un dressing ? Cette solution simple et rapide, pour peu que vous soyez un peu bricoleur, vous permettra d’avoir une installation sur-mesure.

Les plans et les dimensions du dressing

Les possibilités de réalisations d’un dressing sont nombreuses et dépendent avant tout de la forme et de la taille de la pièce prévue pour le recevoir. Avant de commencer votre chantier, nous vous conseillons de dessiner votre dressing sur papier, pour vous donner une idée du projet et de le budgéter plus facilement.La longueur du dressing dépendra des dimensions de la pièce où il sera installé. Pour gagner plus de place et épouser les murs de la pièce, vous pouvez le disposer en U, en L ou en long.

Pour la hauteur, prévoyez que le dressing atteigne le plafond (2,50m en général). Vous gagnerez ainsi en surface de rangement. Pour la profondeur, comptez en général 50 cm pour pouvoir suspendre les vêtements les plus larges (vestes de costume, manteaux, …) et installer des tiroirs suffisamment profonds pour ranger les sous-vêtements et les chaussures.

Le cadre du dressing

Une fois les dimensions prises, vous pourrez passer à l’installation du cadre du dressing. Pour ce faire, il faudra choisir deux planches de 2,50 m de hauteur et d’une profondeur de 50 cm (si elles correspondent aux dimensions choisies pour votre dressing).Fixez ensuite avec des vis et des chevilles quatre rails correspondant à l’épaisseur de la planche, disposés en vis-à-vis au plafond et au sol.

L’intérieur du dressing

Une fois le cadre de votre dressing réalisé, vous pourrez fabriquer les étagères. Pour les supporter, vous devrez fixer à l’aide de vis et de chevilles des tasseaux au mur et sur le flanc intérieur des planches formant le cadre (en forme de U donc). Ces tasseaux pourront être simplement en aggloméré, si leur épaisseur est suffisante pour porter des charges relativement lourdes.

Penser à prévoir suffisamment d’espace entre chaque étagère pour ranger vos vêtements, et prévoyez une hauteur suffisante entre la planche du plafond et l’étagère la plus proche pour y pendre vos vestes, pantalons et chemises et prévoir la pose au sol d’un meuble à chaussures ou encore d’un meuble à tiroir. Il vous faudra installer une tringle de suspension. Cette installation requiert de fixer une barre de suspension entre les deux planches du cadre. Quelques trous, deux supports de fixation et des vis suffiront à l’installer.

Si vous envisagez de fermer votre dressing, vous aurez le choix entre trois types de portes : coulissantes, pliantes ou battantes. L’installation des portes coulissantes est très souvent conseillée en raison de leur aspect pratique et de leur faible encombrement. Il suffit de poser les portes sur des rails fixés au sol et au plafond, de la même façon que les planches formant le cadre du dressing.

Les finitions

Une fois votre dressing installé, vous pourrez vous occuper des finitions, à savoir peindre, si vous avez choisi du bois brut, les planches de la couleur de votre choix (voir article sur les peintures).Si la pièce dans laquelle le dressing est installé est peu ou mal éclairée, collez des lampes à leds, de préférence à lumière blanche pour ne pas altérer la couleur de vos vêtements.

Enfin, libre à vous d’aménager votre dressing comme bon vous semble, en y ajoutant par exemple des tiroirs, des paniers, un porte-ceintures ou encore un porte-cravates.

Combien coûte la fabrication d’un dressing ?

Installer un dressing soi-même est autrement moins coûteux que de faire appel à un professionnel. Le prix dépendra surtout du bois que vous choisirez (si tant est que vous choisissez ce matériau). Les portes alourdiront votre budget de 30 à 50 % en fonction de leur matériau et de la présence de vitres sur les surfaces. On vous recommande donc d’effectuer un calcul prenant en compte toutes les dépenses pour prévoir l’achat de l’ensemble des accessoires, et vous éviter de mauvaises surprises au bout du compte.