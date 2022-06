Les pertes d’énergie sont souvent occasionnées par des déperditions au niveau des ouvrants : les portes et les fenêtres. Profitez d’un crédit à la construction ou du crédit d’impôt pour effectuer un changement de fenêtres ou une rénovation de fenêtre dans l’Hérault dans votre maison secondaire….

Changer les fenêtres de votre maison

Changer les fenêtres de votre habitation ou en créer de nouvelles s’apparente à modifier la physionomie d’un visage connu. Il s’agit ni plus ni moins que de changer les yeux de votre maison ! Cette opération commence par la modification des ouvertures « les orbites » de votre logement : par la dépose partielle ou totale de vos huisseries existantes ou le percement de nouvelles ouvertures dans le toit ou les murs. Pour profiter pleinement de ce surcroît de lumière, il faut, au préalable, bien choisir les huisseries : leur matière, leur couleur mais aussi leur mécanisme d’ouverture et leur dispositif de protection.

Choisir le bon matériau pour vos nouvelles fenêtres

Avant de vous fixer sur la couleur des huisseries extérieures de votre maison, il vous faut choisir le matériau adéquat. Du bois, très isolant et acceptant toute finition mais devant être entretenu régulièrement ? De l’acier, robuste mais peu isolant ? Du PVC, isolant, imputrescible et ne nécessitant aucun entretien mais à l’esthétique relative ? Ou de l’aluminium thermo-laqué, résistant, léger, adapté aux grandes surfaces, nécessitant peu d’entretien, mais très cher ? Votre choix influera directement sur l’apparence générale de votre habitation mais aussi sur ses performances thermo-acoustiques.

Opter pour le bon double-vitrage pour un changement de fenêtres réussi

Les yeux de votre maison ne peuvent se passer du double vitrage, lequel représente un gain réel d’énergie et de confort acoustique. Si ce double vitrage est revêtu en plus d’une couche à faible émissivité il prend la fonction d’Isolation Thermique Renforcée ( ITR ) et devient alors 2 fois plus isolant d’un double vitrage classique.