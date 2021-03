Pourquoi choisir un hôtel écologique ? tout simplement parce que chaque jour l’hôtellerie produit plus de déchets et génère plus de pollution que nous pouvons en éliminer. Nos consommations d’énergie et d’eau entament de façon préoccupante les réserves mondiales. Afin d’inverser cette tendance, les hôtels Écolabel comme l’hôtel de Perpignan s’engagent dans une démarche environnementale suivant des critères strictes de l’Écolabel Européen : limitation de la consommation d’énergie, réduction de la production de déchets, limitation de la consommation d’eau, utilisation de ressources renouvelables… On peut se faire plaisir tout en pensant aux générations futures… A travers Mon Coffret Bio, vous obtenez votre premier passeport d’éco-citoyen.

Concrètement les établissements ont mis en place des actions sur les thématiques suivantes :

Eau

– Installation de mousseurs limitant le débit.

– Récupération des eaux de pluie.

– Mise en place de chasses d’eau à doubles commandes.

Energie

– Sélection d’équipements performants et moins énergivores

– Achat d’ampoules basse consommation.

– Utilisation de 50% d’électricité de source d’énergies renouvelables.

– Pose de panneaux photovoltaïque.

Déchets

– Optimisation du tri sélectif.

-Limitation des produits à usage unique.

– Acheminement des déchets vers les sites traitements appropriés.

Politique achats

– Choix de produits locaux limitant les transports et l’émission de CO2.

– Achats de produits plus respectueux de l’environnement.

Sensibilisation

-Sollicitation des clients aux éco-gestes.

-Informations sur les transports publics.

-Sensibilisation du personnel sur les bonnes pratiques environnementales.

-Mise en place d’une éco-bibliothèque.