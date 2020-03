Construire sa maison sur plan – où trouver des plans ?

Pour trouver des plans de maison, il est nécessaire de se déterminer sur la taille de la maison (combien de pièces, nombre de rangements, pièces annexes, scénario d’occupation des pièces –> les usages) et l’idée que vous avez sur le style de construction de votre maison (maison de plein pied, maison avec sous-sol, combles aménageables ou pas…), son aspect extérieur, les contraintes de teintes et de taille (SHON – PLU). Si vous n’avez aucune idée, ni aucune détermination sur le plan idéal de votre maison, vous pouvez consulter les plans de maisons individuelles disponibles sur les sites Internet de constructeurs de maison . Sur ces sites, un certain nombre de plans, vous permettent des visites virtuelles en 3D de maisons pour mieux vous rendre compte des espaces proposés et disponibles.

Un plan de maison doit en tous les cas être adapté aux contraintes de l’environnement réglementaire de la commune, antisismique ou thermique.

Vous ne pouvez penser récupérer un plan ou imaginer construire depuis un plan standard datant de plusieurs années qui a été pensé pour une autre topographie. Montrer les plans qui vous plaisent et échanger avant de prendre des décisions. Faites ensuite réviser votre plan de maison par un professionnel.

Le plan de la maison est le guide de la construction

Il sert à en définir les bases et les fondations de la maison, pour ensuite en élever les murs, les planchers et les cloisons. Le plan de la maison sert à tous les corps de métiers tant au chiffrage qu’à la réalisation de votre construction. Il est plus que préférable de ne pas penser devoir modifier les plans d’une maison en cours de construction, sans aléas budgétaires et des reports de planning de chantier importants. Un plan de maison doit être pensé en détail. Une fois votre permis de construire déposé, vous devez normalement respecter le détail de l’ouvrage décrit. Modifier ses plans engendre de devoir ré-enclencher toutes les procédures.

Imaginez depuis votre plan de maison l’ensemble des aménagements intérieurs et les aménagements extérieurs selon vos besoins présents et à venir, la lumière naturelle à toutes les saisons, demander des simulations sur la consommation d’énergie théorique, vérifier que vos besoins en rangements sont bien pris en compte… Pensez-vous devoir rester dans cette maison pour votre retraite, les espaces seront-ils alors appropriés pour une mobilité réduite…Allez vous transformer certains espaces en loft ou studio ?