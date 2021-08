Vous partez d’un hangar, grange, grand garage ou petit bâtiment industriel préfabriqué que vous voulez adapter en maison-loft ou encore faire de la rénovation d’appartement à perpignan pour avoir un logement pour les vacances. Traitez vos fonctions chambre, salle de bain et rangements comme de grosses boîtes indépendantes autour desquelles les mouvements s’effectuent, ou bien travaillez avec des « paravents géants », ou structures semi-opaques comme par exemple une bibliothèque.

Rénover son appartement avec de nouveaux éléments

APPORTEZ DES MASSES ET DE NOUVEAUX ELEMENTS DANS VOTRE ESPACE SANS FRAGMENTER L’ECHELLE DE VOTRE ESPACE D’ORIGINE.

Ne calez pas vos meubles, cuisine et placards le long des murs comme c’est l’habitude, cela casse l’intégrité des murs porteurs, le rythme des structures émergeant du mur qui fonctionne de pair avec la structure du toit, le rythme des ouvertures, et surtout la continuité visuelle du mur, à moins que vous ne traitiez la globalité du mur avec le même matériau, par exemple des placards ou un buffet courant d’un bout à l’autre.

Ces murs donnent une grande amplitude à votre espace de part leur dimension, ne les fragmentez pas avec des éléments massifs qui risquent de diminuer considérablement l’échelle apparente du bâtiment et donner des proportions plus verticales aux bouts de murs restants entre ces meubles et donc un caractère plus petit et vertical aux espaces. Mais vous pourriez y suspendre un très long bloc de cuisine, d’aspect minimaliste, uniquement la partie basse sans parties hautes, et qui fait moins lourd qu’un volume s’appuyant directement au sol.

Les « grosses boîtes » peuvent être positionnées hortogonalement dans l’espace ou bien une des boîte sera placée en oblique, visualisez ça avec une maquette en carton de récup très grande afin que vous puissiez vous imaginer mouvoir dans cet espace, des percées visuelles et intéraction entre les boîtes entre elles, et proportions entre les boîtes et le volume global.

Vous pouvez réaliser votre salle de bains d’appartement avec une cuve cylindrique industrielle de récupération…