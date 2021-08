Tendance et pas chères, les nouvelles peintures arrivent dans nos maisons. Magnétique, réfléchissante ou brillante, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et toutes les utilisations possibles…Demandez à votre artisan un devis peintre 66 pour connaitre les prix de ces nouveaux matériaux

Peintures en mode Ecriture murale…

Pour ceux qui aiment écrire PARTOUT, les peintures « tableaux noir » sont faites pour vous ! Un rendez vous important ? Une liste de course à faire ? Après avoir peint une petite surface dans votre cuisine vous n’avez plus qu’à écrire vos notes importantes ! Cette peinture s’applique sur tous support et se décline en plusieurs coloris.

Peintures en mode Laque magnétique…

Cette laque contient des fines particules de métal, pour transformer toute la surface peinte en tableau magnétique ! Fini les frigos pleins de magnets, les murs prennent le relai !

Astuce : pour une double utilisation, vous pouvez utiliser sur la même surface la peinture « tableau noir » et la laque magnétique.

Comme au cinéma…

Aller au cinéma oui, mais cela coût parfois cher. Vous pouvez donc opter pour une peinture à particule réfléchissante ! Après avoir peint une surface d’un mur au format souhaité, équipez vous d’un rétroprojecteur et les soirées cinéma se passeront chez vous. Effet garanti auprès de vos amis 😉

Purifier son intérieur avec ces nouvelles peintures

Ces peintures sont conçues pour protéger vos murs de l’humidité et pour résister aux moisissures. Elles s’appliquent sur tous supports (béton, ciment, brique …) et permettra de purifier votre intérieur !

Fini la peur du noir…

Pour les petits qui ont du mal à s’endormir à cause du noir, ou pour les grands qui souvent se lève la nuit, les peintures phosphorescentes vont améliorer votre quotidien. Invisible le jour et lumineuse la nuit, ces peintures pourront servir de veilleuse pour les enfants et de repères dans la maison pour les parents.

Vous n’avez plus qu’a choisir