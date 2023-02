EDF propose des contrats d’abonnement dont le prix varie selon la puissance installée. Entre le premier niveau de 3 kVA et le dernier la différence de prix est de 835 euros par an. ERDF propose trois choix d’installation : 3 kVA monophasé 2 fils sans comptage, 12 kVA monophasé 2 fils, 18 kVA monophasé 2 fils, 36 kVA triphasé 4 fils.

Ménagez-vous de la marge car, si vous pouvez choisir un abonnement moins puissant que la capacité de votre installation l’inverse n’est naturellement pas possible. Le calcul de la puissance d’alimentation est le sport favori des électriciens qui se partagent entre ceux qui s’ajustent à l’abonnement pour payer un minimum à EDF, et ceux qui ont la hantise de faire sauter le disjoncteur. Une puissance de 12 kVA suffit le plus souvent mais installer 18 kVA ne coûtera pas plus cher et il sera toujours possible d’ajuster la puissance de votre contrat à seulement 9 kVA. Notez qu’entre 9 et 18 kVA de puissance installée, le prix annuel du contrat varie de 124 à 285 euros.

À savoir : Le prix du raccordement vous sera indiqué dans la réponse, il peut varier selon les caractéristiques techniques. Il est en général de l’ordre de 800 à 900 euros.

À savoir Outre les renseignements administratifs classiques, il vous faudra indiquer le nom et les coordonnées de votre électricien et préciser la puissance installée correspondant au contrat que vous aurez choisi ainsi que la distance entre l'emplacement du coffret de coupure en limite de propriété et le compteur du local à alimenter.

Le dossier de demande de raccordement électrique

La demande est à adresser à ERDF – Électricité Réseau distribution France.

• Les documents suivants sont à joindre à votre dossier :

– le plan de situation du terrain avec la localisation de la parcelle,

– le plan de masse de la construction avec l’emplacement prévu pour le coffret de coupure en limite de propriété (en précisant l’échelle),- l’indication de l’emplacement prévu pour le compteur dans la construction sur le plan de masse,

– la copie du permis de construire.

Une photo de l’environnement du projet est souhaitée.

• Le formulaire à remplir est téléchargeable sur le site Internet d’ERDF.