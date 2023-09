Bien que vous ne puissiez pas évaluer votre maison pour une transaction immobilière , vous pouvez l’évaluer pour votre propre information. Prenons le cas d’une évaluation d’appartement à Perpignan (Perpignan, Pyrénées Orientales) : vous pouvez déterminer le montant de l’assurance dont vous avez besoin et la valeur nette de votre maison. La disponibilité sur Internet des registres de propriété dans de nombreux États a rendu cette tâche encore plus facile. Cette connaissance peut vous faire économiser de l’argent sur votre assurance habitation. Si vous devez vendre votre maison, cela peut également vous indiquer comment déterminer approximativement votre prix de vente. En tant qu’acheteur, vous pouvez le faire pour voir si vous obtenez une offre compétitive.

Calcul de la valeur d’une maison dans les Pyrénées Orientales

Accédez au site de l’évaluateur immobilier de la région Occitanie (département Pyrénées Orientales) dans lequel vous effectuez votre recherche. Vous pourrez généralement effectuer une recherche dans un lotissement ou un canton particulier. La recherche peut également être effectuée en fonction des ventes les plus récentes. Recherchez trois maisons qui ont la même superficie et les mêmes commodités, comme une piscine ou une cheminée. Cela vous donnera une idée du prix de vente de ce type de maison.

Additionnez les prix de vente de ces trois maisons et divisez le total par trois, ce qui vous donnera le prix de vente moyen de la maison. Ajoutez également toutes les commodités ou caractéristiques spéciales de la maison. Soustrayez maintenant le coût des réparations qui doivent être effectuées pour obtenir la valeur totale. Pour plus d’informations, soustrayez le solde du montant du prêt, ce qui donnera la valeur nette totale de la maison. .

Pour déterminer la valeur assurable, recherchez d’abord le taux de construction actuel dans votre région. Multipliez ce taux par la superficie en pieds carrés de la maison sous air/chauffage. Tout le reste, comme le garage, la remise et l’allée, est calculé à un taux beaucoup moins élevé. Additionnez ces deux totaux pour obtenir une valeur de remplacement approximative de la maison.

Ces deux calculs peuvent vous aider à déterminer une valeur plus réaliste pour votre maison, que ce soit pour l’acheter, la vendre ou l’assurer.

Conseils et mises en garde dans l’estimation de la maison

N’oubliez pas que lorsque vous assurez une maison, la valeur du terrain n’est pas assurable. De même, la valeur d’une piscine n’est pas calculée mais n’est prise en compte que pour l’assurance responsabilité civile.

Discutez avec votre agent immobilier de la possibilité d’engager un artisan rénovation globale à Perpignan pour arranger votre maison en vue d’une vente rapide. Ils organiseront les meubles et la décoration pour présenter la maison de la manière la plus avantageuse pour vous. C’est souvent la meilleure solution pour un logement qui n’est pas habité actuellement.

Appliquez le plus grand nombre possible des améliorations ci-dessus, ainsi que d’autres idées, afin de rendre votre maison plus attrayante et d’en augmenter la valeur. N’oubliez pas que la première impression est celle qui compte le plus.