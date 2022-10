Sur le plan thermique, le rôle des portes et des fenêtres est fondamental. Le label Effinergie, qui préfigure la future réglementation thermique 2012 (RT 2012) impose un coefficient de transmission surfacique (Uw) compris entre 0,7 Wt/m².k et 1,7 W/m².k. Sous la contrainte de ces prochaines réglementations, l’installation du triple ou du double vitrage haute performance pour fenêtres, pour rénovation de fenêtres et stores, va se généraliser. Pour l’heure, plusieurs solutions existent. Ainsi, aux côtés des double et triple vitrages habituels, on trouve également les procédés ITR (isolation thermique par réflexion). Les parois du verre sont traitées afin de renvoyer une partie de la chaleur venant aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur.

En façade nord, les apports solaires sont faibles. Le bilan est donc défavorable. Mieux vaut donc opter pour des ouvertures limitées avec un indice d’isolation important. Effinergie préconise de ne pas dépasser 1 m2 de vitrage pour 5 ou 6 m2 de surface habitable.

Et si les fenêtres ont un rôle thermique majeur, n’oubliez pas, au moment de faire votre choix, qu’elles ont également une fonction d’isolation phonique. Depuis 1996, la nouvelle réglementation acoustique fixe ainsi à 30 dB(A), le seuil minimal de réduction du bruit extérieur. Dans le cas d’un environnement particulièrement sonore vous pouvez opter pour des indices de réduction de bruits allant jusqu’à 40 dB(A).

fenêtre double vitrage

La fenêtre double vitrage permet d’associer une meilleure isolation thermique et phonique. Ses performances varient en fonction de son coefficient. Ouvrant droit à un crédit d’impôt , c’est le moment choisi pour la rénovation de vos fenêtres anciennes à Carcassonne ou Narbonne. Un des intérêts de la fenêtre double vitrage est d’apporter une meilleure isolation thermique et phonique. Elle permet en effet de réduire l’effet de paroi froide, la condensation en pertes de chaleur et les risques de moisissures. Le double vitrage est une paroi vitrée de deux vitres séparées par une épaisseur d’air.

Il existe plusieurs types de fenêtre double vitrage :

Fenêtre double vitrage classique : réduit la perte de chaleur de 40% par rapport au simple vitrage

Fenêtre double vitrage à isolation renforcée : recouverte d’une couche d’oxydes métalliques très isolante, cette fenêtre génère un gain en déperdition de chaleur de 30 à 50%

Fenêtre double vitrage phonique : Elle permet une meilleure isolation au bruit Fenêtre double vitrage retardateur d’effraction : très résistante et très épaisse, elle sécurise l’habitat